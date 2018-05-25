Türkiye Diyanet Vakfı, Sri Lanka'da 5 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Sri Lanka'da Kinniya, Kandy, Trinkomali ve Batikalan bölgelerindeki belirlenen medrese ve camilerde Kur'an-ı Kerim dağıtım törenleri düzenledi.

Programlarda, Tamilce mealli bastırılan 5 bin Kur'an-ı Kerim, Müslümanlara hediye edildi.

TDV'nin Sri Lanka Sorumlusu Mikail Çolak, 22 Mayıs'ta gittikleri Sri Lanka'da 3 gündür Kur'an-ı Kerim dağıttıklarını söyledi.

"Hediyem Kur'an Olsun" projesi büyüyor

Bugün itibarıyla 5 bin Kur'an-ı Kerim'i Müslümanlarla buluştuklarını belirten Çolak, "Buradaki Müslümanlar milletimize müthiş teveccüh gösteriyor. Türkiye'yi ve milletimizi çok seviyorlar. Bizleri burada gördükleri için çok mutlu oldular" dedi.

"Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında ilerleyen süreçte yerel diller başta olmak üzere birçok farklı dilde meal hazırlayarak Müslümanlara hediye etmeye devam edeceklerini anlatan Çolak, bu konuda kendilerine destek veren bağışçılara da teşekkür etti.

Kaynak: AA