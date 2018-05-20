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Türkiye Diyanet Vakfı Pakistan'da Ramazan kolisi dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pakistan genelinde bin 800 Ramazan kolisi dağıttı.

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Türkiye Diyanet Vakfı Pakistanda Ramazan kolisi dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yurtdışı Hayır Hizmetleri Uzmanı Abdullah Uçak Karaçi, Talagang, Kuetta, Peşaver, Behra, Vezirabad ve Murpur şehirlerinde dağıtım yaptıklarını, 2 bin 200 kişiye de iftar verdiklerini söyledi.

Uçak, kolilerde 10 kilo pirinç, 4 litre sıvı yağ, 2 kilo şeker ve 3 kilo makarna olduğunu belirtti. 

İhtiyaç sahiplerine Ramazan boyunca desteklerinin devam edeceğini söyleyen Uçak, "Karaçi'de 900, Talagang'da 300 ve farklı kentlerde toplam bin 800 koli dağıttık. Kolilerdeki ürünler bir aileye Ramazan boyunca yetecek miktarda" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye diyanet vakfı, ramazan koli, Pakistan, iftar
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