Türkiye Diyanet Vakfı, bayramda binlerce yetimi sevindirdi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, TDV'nin başlattığı kampanyayla yetimler için yaptıkları çalışma hakkında bilgi verdi.

Ramazan ayında Türkiye ve 84 ülkede ihtiyaç sahiplerine milletin yardım elini ulaştırdıklarını belirten Polat, "Bir çocuk için bayramlık, bayramın gelişi demektir. Hele ki yetim bir çocuksa, onu yalnız koymamak bizlerin üzerine düşen en büyük vazifedir" diye konuştu.

Bu Ramazan ayında da yeryüzünün kutsal emanetleri olan ümmetin yetimlerini unutmadıklarını ve onların bayram sevincine ortak olmak istediklerini dile getiren Polat, şunları söyledi:

"Bangladeş'teki Arakan kamplarında, Filistin, Nijer, Somali ve Suriye'de 6 bin 300, yurt içinde ise 8 bin 410, toplamda 14 bin 710 yetime gönüllülerimiz vasıtasıyla bayramlık hediye ederek bayram sabahına daha mutlu uyanmalarına vesile olduk. Fitre, zekat, fidye, gıda paketi ve yardım kartlarıyla milletimizin hayır elini dünyanın dört bir tarafındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık."

"Yetim çocukların bayram sevincine ortak olduk"

Polat, Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Muhammed'in hadislerinde fakir, yetim ve esirlere yapılan ikram ve fedakarlığın mükafatla müjdelendiğine işaret ederek, bayram sabahını heyecanla bekleyen yetim çocukların bayram sevincine ortak olduklarını dile getirdi.

Suriye'de ücretsiz giyim mağazaları açtıklarını aktaran Polat, şunları kaydetti:

"Ramazan programı kapsamında başlattığımız yetimlere bayramlık hediyesi projesi kapsamında, Suriye'de dört noktada bulunan merkezlerimiz koordinesinde ücretsiz giyim mağazalarımız ihtiyaç sahibi ailelere hizmet veriyor. Özellikle bölgedeki yetim kamplarında kalan aileler ve çocukları, bu mağazalarımızdan dilediğince faydalanabiliyor."

Kaynak: AA