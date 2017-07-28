Türkiye bilgisayar klavye takımı, dünya şampiyonu oldu

Türk Milli Takımı, Birleşmiş Milletler'e bağlı INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu tarafından düzenlenen 51. INTERSTENO Kongre ve Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda "dünya şampiyonu" oldu.

INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu Türk Grubu Başkanlığı ile F Klavye ve Bilgi İşlem Derneği'nin açıklamasına göre, Berlin'de 22-28 Temmuz'da düzenlenen şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Çek Cumhuriyeti, Japonya, Avusturya, Hollanda, Çin, İngiltere, ABD ve Kore'nin aralarında bulunduğu 26 ülkeden yüzlerce yarışçı katıldı.

"30 Dakikalık Tecrübeliler" kategorisi hatasız sürat yarışında dakikada net 151 sözcükle Celal Aşkın, dünya rekoru kırarak altın madalya kazanırken, aynı kategoride Hakan Kurt dakikada net 133 sözcükle dünya ikincisi, Emrah Kuyumcu dakikada net 133 sözcükle dünya üçüncüsü oldu.

"17-20 Yaş Gençler" kategorisinde de ilk üç sırayı Türk Milli Takımı aldı. Dakikada net 123 sözcükle Cengizhan Özal dünya şampiyonu, dakikada net 120 sözcükle İlyas Pamukçu dünya ikincisi, dakikada net 105 sözcükle Mehmet Kurt dünya üçüncüsü oldu. Bu yarış sonucunda Türk Milli Takımı, daha önce yapılan internet şampiyonalarıyla tarih boyunca kazanılan altın madalya sayısını 86'dan 88'e çıkararak, takım halinde dünya şampiyonluğunu elde etti.

Steno yarışlarının "Speech Capturing" (dakikada artan hızla sesi anında yazıya çevirdikten sonra düzeltme yapılan) yarışında ise deneyimliler kategorisinde Celal Aşkın dakikada 319 hece süratle standart klavye ile yazarak Türkiye'ye bu yarışmada ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı. Aynı kategoride Hakan Kurt dakikada 295 hece süratle standart klavye ile yazarak dünya üçüncülüğünü kazandı. "17-20 Yaş Gençler" kategorisinde İlyas Pamukçu dakikada 247 hece süratle Standart klavye ile yazarak kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

"Real Time" (dakikada artan hızla sesi anında yazıya çevirdikten sonra düzeltme yapılmayan) yarışında "17-20 Yaş Gençler" kategorisinde İlyas Pamukçu dakikada 247 hece süratle yazarak kategorisinde dünya üçüncülüğünü kazanırken, "Audio Transcription" (dakikada aynı hızla sesi anında yazıya çevirdikten sonra düzeltme yapılmayan) yarışında "17-20 Yaş Gençler" kategorisinde de 5 bin 347 karakterlik çeviriyle kategorisinde dünya ikincisi oldu.