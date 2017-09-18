Türkiye-Almanya ilişkileri SETA'da tartışılacak

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA), 23 Eylül Cumartesi günü düzenleyeceği "Almanya Seçimleri ve Türkiye Almanya İlişkileri" başlıklı panelde, 24 Eylül'de Almanya'da yapılacak seçimlerin Türkiye-Almanya ilişkilerine etkileri masaya yatırılacak.

SETA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa ülkelerinde yükselen aşırı sağın gölgesinde 24 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek olan Almanya Federal (Bundestag) seçimleri, gerek Avrupa siyaseti ve AB gerekse de Türkiye açısından oldukça önemli.

Bu yıl Hollanda ve Fransa gibi önde gelen Avrupa ülkelerinde aşırı sağ partilerin elde etmiş olduğu başarı gözlerin 24 Eylül'de Almanya'da gerçekleştirilecek federal seçime çevrilmesine neden oldu.

Seçim sürecinde ana akım siyasi partilerin aşırı sağ söylemlerin etkisinde kalması ve siyasi parti liderlerinin Türkiye'ye yönelik söylemleri seçimleri Türkiye açısından da önemli hale geldi.

Propaganda sürecinde iki ülke ilişkileri oldukça gerginleşirken, bu kapsamda SETA Avrupa Araştırmaları Direktörlüğü 24 Eylül'de yapılacak olan Almanya seçimlerini masaya yatırıyor.

"Yükselen aşırı sağ Almanya seçim sürecine nasıl bir etkide bulunmuştur? Almanya siyasetine dair seçim sonrasına ilişkin senaryolar nelerdir? Seçim sürecinde gerilen Türkiye-Almanya ilişkilerini seçim sonrası nasıl bir ortam beklemektedir? Almanya'da yaşayan Türk kökenli vatandaşlar seçimlerde nasıl bir pozisyon alacaktır?" gibi soruların ve daha birçok sorunun cevabı düzenlenecek panelde tartışılacak.

SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı'nın moderatörlüğünü üstleneceği panelin konuşmacıları arasında, Avrupa Parlamentosu 4. ve 5. dönem SPD Milletvekili Ozan Ceyhun, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Sekreteri Bülent Bilgi ve SETA Berlin Koordinatörü Zafer Meşe yer alacak.

Simultane İngilizce çevirinin de yapılacağı panel 23 Eylül Cumartesi saat 15.00-16.30'da SETA İstanbul'da gerçekleştirilecek.