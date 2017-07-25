'Türkiye Alman medyasının gösterdiği gibi değil'

Dünya turu için yola çıkan ve 3 bin kilometrelik yürüyüşün ardından Kastamonu'nun Abana ilçesine ulaşan Alman vatandaşı Kuno Penner (67), ülkesindeki olumsuz algının aksine Türkiye'de huzur ortamının ve misafirperverliğin bulunduğunu dile getirdi.

Emekli marangoz Penner yaptığı açıklamada, Almanya'dan başladığı yolculuğu boyunca günde ortalama 33 kilometre yürüdüğünü ve 3 bin kilometreyi bu şekilde katettiğini belirtti.

Dünya turuna çıkmak için arabasını sattığını anlatan Penner, gençliğinde koşuyla uğraştığını, hayatı boyunca koruduğu formunun verdiği avantajla hayalini gerçekleştirmek için ilk adımı 15 Nisan'da attığını söyledi.

Penner, sağlığı yerindeyken turunu tamamlamak istediğini vurgulayarak, "Hayatım boyunca hep dünyayı gezerek görmek istedim. Bunun için yeterli zamanım vardı ve sağlığım da yerindeydi. Yaşım daha fazla ilerlemeden bu tura çıktım." dedi.

"Türkiye Alman medyasının gösterdiği gibi huzursuz bir ülke değil"

Penner, seyahati süresince geçtiği ülkeler arasında en çok Türkiye'nin misafirperverliğine hayran kaldığını vurguladı.

Türk insanının kendine cana yakın davrandığını söyleyen Penner, şunları belirtti:

"Burası, Alman medyasının gösterdiği gibi kötü ve huzursuz bir ülke değil. Turuma çıkarken arkadaşlarım bana, 'Türkiye'den karayoluyla geçme, deniz yolculuğuyla Gürcistan'a ulaş.' dediler. Ben de onların yorumlarını dinlemedim ve Türkiye'den geçtim. Gezdiğim ülkelerin hepsi güzel ama en iyisi Türkiye. Burası bir başka. Herkes bana kardeş gibi davrandı, hiç kötü bir insanla karşılaşmadım."