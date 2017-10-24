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Buradasınız : » » Türkiye, AİHM'e hakim adayı seçecek

Türkiye, AİHM'e hakim adayı seçecek

Türkiye adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) görev yapacak hakimin belirlenmesi için başvuru süreci başladı, Adalet Bakanlığı da başvurulara ilişkin ilan yayımladı.

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Türkiye, AİHMe hakim adayı seçecek

Başvurular, 23 Kasım'a kadar Adalet Bakanlığına yapılacak. Başvuruların alınmasından sonra adayların aranan özelliklere sahip olup olmadıkları, mülakata katılmaya hak kazanıp kazanmadıkları Dışişleri ve Adalet Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyet tarafından ön değerlendirme yapılarak belirlenecek.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Adalet Bakanlığı tarafından 1 Aralık 2017 tarihine kadar bilgilendirilecek. Bu bildirimde mülakat günü ve yeri de belirtilecek.

Mülakat süreci

Mülakat komisyonu, 11-15 Aralık tarihleri arasında uygun bir gün veya günlerde Ankara'da toplanacak. Komisyon, görüşmeye gelen adaylar içerisinden Bakanlar Kuruluna sunulacak en fazla 10 kişilik listeyi belirleyecek.

Komisyon tarafından belirlenen adaylar, Adalet Bakanlığınca 18 Aralık 2017 tarihine kadar Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Başbakanlığa iletilecek

3 kişi belirlenecek

Bakanlar Kurulu, 27 Aralık 2017 tarihine kadar mülakat komisyonunun önerdiği listeden nihai olarak bildirilecek 3 kişiyi tespit edecek. Bu liste oluşturulurken her 3 adayın da aynı cinsiyetten olmaması göz önünde bulundurulacak. Listedeki diğer kişiler, yedek aday olarak değerlendirilecek.

AİHM'de görev yapacak hakim için 3 kişiden oluşan aday listesi, en geç 27 Aralık 2017 tarihine kadar Dışişleri Bakanlığı tarafından Avrupa Konseyine bildirilecek.

Başvurularla ilgili detaylı bilgiye, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: mülakat, hakim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Adalet Bakanlığı
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