Türkiye Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da askeri üsse düzenlenen ve çok sayıda askerin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Kandahar vilayetinde bir askeri üsse gerçekleştirilen saldırı sonucunda çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Afganistanlı yetkililer, Kandahar vilayetinin güneyindeki askeri kampa bomba yüklü iki araçla düzenlenen ihtihar saldırısında en az 41 askerin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.