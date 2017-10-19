  • 19 EKIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.661
    EURO 4.33
  • BIST 107895.81
    ALTIN 151.318
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türkiye Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da askeri üsse düzenlenen ve çok sayıda askerin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türkiye Afganistandaki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da askeri üsse düzenlenen ve çok sayıda askerin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Kandahar vilayetinde bir askeri üsse gerçekleştirilen saldırı sonucunda çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Afganistanlı yetkililer, Kandahar vilayetinin güneyindeki askeri kampa bomba yüklü iki araçla düzenlenen ihtihar saldırısında en az 41 askerin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Afganistan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER