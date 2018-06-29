Türkiye-ABD ilişkileri toparlanıyor

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi (SETA DC) 24 Haziran sonrasında Türkiye'nin iç ve dış siyasetini masaya yatırdı.

Panelin moderatörlüğünü SETA DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat yaptı.

Genel Koordinatör Burhaneddin Duran seçimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda kazandığından bahsetti.

"Türkiye'nin önünde 5 yıllık istikrar dönemi var"

Duran, bununla birlikte AK Parti'nin oy kaybının masaya yatırılacağını ve analiz edileceğini ve Türkiye'nin önünde 5 yıllık bir istikrar dönemi olduğunu anlattı.

Ve bu süreçte MHP'nin önemli bir rol oynayacağını düşünüyor.

"24 Haziran seçimleri iyi izlendi"

California Üniversitesi Berkeley'den Mujeeb Khan'a göre ABD'de bazı çevreler ve medya Türkiye'yle ilgili demokrasi ve insan haklarını fazlasıyla abartıyor.

"Türk demokrasisinin zayıf olduğu yönündeki algıyı bir kenara koymamız lazım. Türkiye'de seçimler uluslararası örgütler tarafından her zaman çok iyi izlenmiştir."

"Tartışmalar gereksiz"

Princeton Üniversitesinden Michael Reynolds da 24 Haziran seçim sonuçlarının tutarlı ve tartışmasız olduğuna değindi.

Reynolds ayrıca bununla ilgili tartışmaların gereksiz olduğundan bahsetti.

"Türkiye, YPG konusunda haklı"

Reynolds, "ABD'nin PKK bağlantılı YPG'yi desteklemesi ikili ilişkileri gerdi. Açıkçası Türkiye bu konuda haklı. Türkiye, Meksika sınırında El Kaide bağlantılı bir grubu destekleseydi ABD kendini nasıl hissederdi acaba?" diye konuştu.

Michael Reynolds'a göre ikili ilişkilerin düzelmesi için öncelikle ABD, Türkiye'yi daha yakından tanımalı.

"FETÖ'nün incelenmesi gerek"

Reynolds, ABD'nin Türkiye'ye saygı duyması gerektiğinden bahsetti.

"ABD'de son dönemde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kurumlarıyla ilgili bazı yolsuzluk iddiaları da gündemde. Bunların incelenmesi gerekli."

"Münbiç ve Gülen konusunda ilerlemeler var"

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey ise Münbiç anlaşmasına değinerek, "Türk-Amerikan ilişkilerinde Münbiç konusu iyi gidiyor." dedi.

"Fetullah Gülen konusunda da ilerlemeler var. Ben gidişattan iyimserim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Vladimir Putin'den ziyade Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Charles de Gaulle'e benzetiyorum. Erdoğan kendine has bir yol çizmeye çalışıyor."

"S-400 alınırsa yaptırım olabilir"

Jeffrey, ABD ile Türkiye'nin Suriye, İran ve Rusya konularında beraber çalışabileceği görüşünde.

ABD Kongresinde Rusya'yla ilgili net bir tavır olduğunu ve Ankara'nın S-400'leri alması halinde Kongre yaptırımıyla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

"Türkiye'nin avantajı coğrafyası"

Johns Hopkins Üniversitesinden Daniel Serwer'a göre Türkiye'nin coğrafyası en önemli avantajlarından biri.

Ayrıca Serwer da Münbiç anlaşmasının şu ana kadar iyi işlediğini düşünenlerden. Ve bundan sonra aynı şekilde devam etmesini umuyor.

Kaynak: AA