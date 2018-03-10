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Buradasınız : » » Türkiye-ABD heyetlerinin teknik komite toplantısı olumlu geçti

Türkiye-ABD heyetlerinin teknik komite toplantısı olumlu geçti

Türkiye ile ABD arasında FETÖ ile mücadele, Irak ve Suriye'de yaşananlara çözüm geliştirilmesi amacıyla kurulan üç teknik komiteden Suriye komitesinin ilk toplantısı sona erdi.

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Türkiye-ABD heyetlerinin teknik komite toplantısı olumlu geçti

Ağırlıklı olarak 'terörle mücadele' sorunlarının ele alındığı komitelerden Suriye dosyasına bakan heyetler Washington'daki ilk toplantısını tamamladı.

Diplomatik kaynaklar,  toplantıda heyetlerin pozisyonlarını samimi bir şekilde aktarıldığını, görüşmelerin “pozitif geçtiğini” ve ortak çalışmanın devamının geleceğine dikkat çekildi.

İki ülke dışişleri bakanlarının gelecek haftalarda bir araya geleceğini aktaran kaynaklar toplantıda heyetlerin pozisyonlarını samimi bir şekilde aktardığı olumlu bir ortamın söz konusu olduğuna dikkat çekti.

Suriye komitesine, Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal, Amerikan heyetine de Avrupa Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Wess Mitchell başkanlık ediyor. 

Suriye komitesinin öncelikli gündemi, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç ilçesini terör örgütü PYD/PKK'dan arındırma talebi oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilişkileri normalleştirme çabalarında Menbiç sorununun öncelik arz ettiğinin altını çizmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyaretinde mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeden sonra, iki ülke ilişkilerindeki sorunlara çözüm aranacak teknik komitelerin ilk toplantısının Suriye gündemiyle 8 Mart'ta Washington'da gerçekleşeceği açıklanmıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: türkiye, Suriye komitesi, abd
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