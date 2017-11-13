Türkiye-AB ilişkileri canlanıyor

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye ve AB arasında gelecek haftalarda yoğunlaşacak resmi ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaymakcı, "Önümüzdeki dönemde ortak beklentilerimizin, hedeflerimizin ve çıkarlarımızın Türkiye ve AB'yi birbirine daha da yaklaştırmaya devam edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Gümrük Birliği güncellemesi süreci

Kaymakcı, Gümrük Birliği güncellemesi süreci ile ilgili olarak, "28 AB ülkesini ilgilendiren Gümrük Birliği güncellemesi süreci, bir veya birkaç ülke tarafından ulusal çıkarları için rehin alınmamalı. Sonuç olarak, güncelleme herkesin çıkarına... AB'de birkaç ülkenin engelleyici tutumu diğerlerinin çıkarına da aykırı. Dolayısıyla bu, AB ruhuna da aykırı. Önümüzdeki dönemde bu alanda gelişme olabilir. Ekonomik diyalog toplantısında bu konu da gündeme getirilecektir.” ifadelerini kullandı.

Vize Serbestisi

Faruk Kaymakcı, kişilerin serbest dolaşımının da Türkiye-AB arasında önemli bir konu olduğunu, toplantılarda Türk vatandaşlarına Schengen bölgesinde vize serbestisinin gündeme gelmesini beklediğini bildirdi.

Kaymakcı, "Vize serbestisi konusunda Türkiye'nin, üzerine düşen son birkaç adımı yerine getirdikten sonra bu konuda da Türkiye ve AB ilişkilerinde sağlanacak olumlu gündeme paralel olarak önümüzdeki dönemde bir açılım olabileceğine inanıyorum. Vize serbestisi turizm, ticaret, birçok alanda iş birliğinin artması, halktan halka diyalog, sağlıklı iletişim ve sağlam bağlar için hem Türkiye'nin hem AB ülkelerinin çıkarına." ifadelerini kullandı.

Ekonomi diyaloğu toplantısının, Türkiye'nin ekonomik gücünü, potansiyelini, yatırım çekme yeteneğini AB'li muhataplara yeniden vurgulayabileceği bir platform da olacağını belirten Kaymakcı, bu toplantının, AB ülkelerinde Türk firmalarının karşılaştığı birtakım sorunları gündeme getirmek açısından da yararlı olacağını vurguladı.

Kaymakcı, yapılacak diyalog toplantılarının da Türkiye AB ilişkilerinde gündemde olan ve iki tarafın çıkarına olan konularda ilerleme sağlanmasına katkıda bulunacağını kaydetti.

Kaynak: AA