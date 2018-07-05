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Türkçe, Tayland'da müfredata girdi

Tayland'da eğitim veren 'Integrated Islamic School' okulunda verilecek olan Türkçe dersinden ​​442 öğrenci yararlanacak

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Türkçe, Taylandda müfredata girdi

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Tayland'ın Pattani kentinde eğitim veren "Integrated Islamic School" arasında Türkçenin okul müfredatına alınması için protokol imzalandı.

Protokole göre, okulda öğrenim gören öğrenciler Türkçe dersi alacak.

Şimdiden derse yoğun ilginin olduğu okulda 442 öğrenci Türkçe öğrenecek.

Ülkede ilk defa Türkçe resmi ders olarak öğretilecek

Kuala Lumpur YEE Müdürü Dr. Ömer Altun, Tayland'da ilk defa Türkçenin bir okulda ders olarak okutulmasına vesile olmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Pattani kentinde eğitim veren Integrated Islamic School'da Türkçe dersi zorunlu ders olarak okutulacak. Ülkede ilk defa Türkçe resmi ders olarak öğretilecek." dedi.

Türkçe, YEE'nin nisan ayında imzaladığı protokolle Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Darulnaim Teknoloji Koleji'nde de müfredata girmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkçe, Tayland, müfredat, Yunus Emre Enstitüsü
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