  • 26 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Türk Yıldızları'ndan Moskova'da bir ilk!

Türk Yıldızları'ndan Moskova'da bir ilk!

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, tarihinde ilk defa Rusya semalarında gösteri düzenledi.Yaklaşık 45 dakika süren gösteriyi çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

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Türk Yıldızlarından Moskovada bir ilk!

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, tarihinde ilk defa Rusya semalarında gösteri düzenledi. Yaklaşık 45 dakika süren gösteriyi çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

 

 

 

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Etiketler: Türk Hava Kuvvetleri, Türk Yıldızları, rusya
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