Türk Yıldızları'ndan Moskova'da bir ilk!

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, tarihinde ilk defa Rusya semalarında gösteri düzenledi. Yaklaşık 45 dakika süren gösteriyi çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, tarihinde ilk defa Rusya semalarında gösteri düzenledi.Yaklaşık 45 dakika süren gösteriyi çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, tarihinde ilk defa Rusya semalarında gösteri düzenledi. Yaklaşık 45 dakika süren gösteriyi çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.