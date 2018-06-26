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Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Bakü semalarında

Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK Azerbaycan ordusunun 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bakü semalarında gösteri yaptı.

26 Haziran 2018 Salı 13:27





