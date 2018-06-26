Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Bakü semalarında

Azerbaycan ordusu kuruluşunun 100. yılını törenlerle kutluyor. Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK de oradaydı.
Azerbaycanlılar, gösterileri Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta ilgiyle izledi.
Gösteride, önce Türk Yıldızları sahne aldı. Ardından da F- 16 savaş uçağıyla SOLOTÜRK gösteri yaptı.
Gösteri sırasında bazı izleyiciler fotoğraf ve görüntü çekerek bu anı kayıt altına almaya çalıştı. Yaklaşık 50 dakika süren gösteriyi binlerce Azerbaycanlı izledi.
Bakü semasında yeteneklerini sergileyen Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekibi, gösterilerini başarıyla tamamladı.
Kaynak: AA