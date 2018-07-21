Türk Yıldızları KKTC'de nefes kesti

Girne Limanı ve sahilinin izleyicilerle dolduğu gösteri, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Girne semalarına gelmesiyle başladı.
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Dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olan Türk Yıldızları, manevralarıyla izleyenler tarafından büyük beğeni aldı.
Türk Yıldızlarının gösterisi, uçakların gökyüzünde kalp çizmesiyle sona erdi.
Kaynak: AA