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Türk Yıldızları KKTC'de nefes kesti

Türk Yıldızları, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Girne semalarında gösteri düzenledi.

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Girne Limanı ve sahilinin izleyicilerle dolduğu gösteri, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Girne semalarına gelmesiyle başladı.

Dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olan Türk Yıldızları, manevralarıyla izleyenler tarafından büyük beğeni aldı.

Türk Yıldızlarının gösterisi, uçakların gökyüzünde kalp çizmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetleri, Girne, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı
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