  • 25 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Türk Yıldızları ilk kez Rusya'da

Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yapmak üzere ilk kez Rusya’ya geldi.

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Türk Yıldızları ilk kez Rusyada

Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yapmak üzere ilk kez Rusya’ya geldi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Yıldızları'na ait 8 adet F-5 uçağının Moskova'daki Kubinka havaalanına geldiği belirtildi.

Armiya 2017 (Ordu 2017) fuarına özel misafir olarak katılan Türk Yıldızları'nın, yarın gösteri uçuşu yapmasının planlandığı bildirildi.

Öte yandan, Türk Yıldızları'nın bugün Moskova'da yapmayı planladığı prova, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Etiketler: Türk Yıldızları, rusya, Türk Hava Kuvvetleri
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