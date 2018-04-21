Türk siyasetçileri engelleme kampanyasına Hollanda da katıldı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türk politikacılarının kampanya talebini, "istenmeyen bir durum" olarak değerlendirdi.

BBC'de yer alan habere göre Hollanda Başbakanı, Cuma günün bakanlar kurulu toplantısının ardından soruları yanıtlayarak geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumunda olduğu gibi, 24 Haziran seçimi öncesi de Türk hükümet üyelerini Hollanda'da görmek istemediklerini vurguladı.

Bunun, 2017 Mart'ında olduğu gibi kamu düzenini bozacağını söyleyen Rutte, Hollanda'daki Türkiye kökenli seçmenlere baskı uygulanmasını da önlemek istediklerini dile getirdi.

"Dışarıdan sorun ithal etmek istemiyoruz"

Seçim kampanyasının Türkiye odaklı olarak yürütülmesi gerektiğini savunan Hollanda Başbakanı, "Dışarıdan sorun ithal etmek istemiyoruz" dedi.

Önümüzdeki günlerde Türkiye kökenli göçmenlerin yoğunlukta olduğu ve Türk politikacıların ziyaret etmek isteyebileceği kentlerin belediye başkanları ile görüşeceğini açıklayan Rutte, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçek şu ki, konuşma ve toplanma özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğümüz var, ama bu sınırsız değil."

Hollanda hükümetinin, bu konuda Türkiye'ye henüz resmi bir bildirimde bulunmadığı belirtiliyor.

2017 yılında Türkiye ve Hollanda arasında neler yaşanmıştı?

Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek konuşma yapmayı planlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal eden Hollanda hükümeti, 11 Mart 2017 tarihinde de Bakan Kaya'nın Türk konsolosluğuna girişine izin vermemişti.

Rotterdam Başkonsolosluğu'na geçmesine müsaade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Bakan Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla ve polis eskortuyla Almanya'ya gitmeye zorlanmıştı.

Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaşına polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak sert şekilde müdahale etmişti.

Rotterdam Başkonsolosluğu önünde bekleyen Türk vatandaşlarına yönelik polis müdahalesiyle en az 7 kişi yaralanmış ve 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Benzeri bir açıklama Avusturya'dan da gelmişti

Başbakan Sebastian Kurz OFR Radyosu'nda yaptığı açıklamada, "Avusturya'da seçim kampanyaları istenmiyor ve artık Türklerin bu topraklarda seçim kampanyası düzenlemelerine izin vermeyeceğiz" demişti.

Bu ilk değil

Avustrya'nın eski Başbakanı Christian Kern de geçen yıl benzeri bir açıklama yapmış, Türk bakanların herhangi bir kampanyaya katılmasını yasaklamaya çalışacağını söylemişti.

Avusturya'da hükümete dış politika kampanyalarını yasaklamak için daha fazla yetki veren bir yasa yıllardır uygulanıyor.