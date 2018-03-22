  • 23 MART 2018, CUMA

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Buradasınız : » » Türk şirketi Sudan’da havaalanı inşa edecek

Türk şirketi Sudan’da havaalanı inşa edecek

Başkent Hartum'da kurulacak yeni havaalanının ihalesini kazanan Türk şirketi ile Sudan arasında sözleşme imzalandı.

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Türk şirketi Sudanda havaalanı inşa edecek

Sudan Maliye Bakanlığındaki imza törenine, Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türk şirketinin yetkilileri ve Sudanlı bakanlar katıldı.

Tören öncesinde Sudan ve Türk heyetlerinin katıldığı toplantıda konuşan Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, havaalanının tamamlanmasıyla Hartum’un Afrika’da uçuş merkezi haline geleceğini söyledi.

Sudan’ın Türkiye için özel bir ülke olduğunu dile getiren Metin, "Sudan, Türkiye için Afrika’ya açılan kapıdır. Biz buraya her türlü yatırımı yapmak için çaba harcıyoruz. Bütün alanlardaki tecrübemizi Sudanlı kardeşlerimize aktarmak istiyoruz. İnanıyorum ki yeni Hartum havaalanı da Afrika’nın en güzel havalimanlarından biri olacak." dedi.

Metin, havaalanı ihalesini kazanan Türk şirketi Summa Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora’dan inşaatın, sözleşmedeki tarihten 6 ay önce tamamlanacağı sözünü aldı.

Metin, Türkiye’nin Sudan ile ticaret hacmini en yakın zamanda 10 milyar dolara çıkarmak istediğini kaydetti.

Sudan ile Türkiye hedeflerine ulaşacak

Sudan Maliye ve Ekonomi Planlama Bakanı Muhammed Osman ise Türkiye ile ilişkilerinin gelişmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Tarihi bir projenin anlaşmasının yapıldığını kaydeden Osman, "Türkiye ve Sudan ekonomik alanlarda ortak hareket etmeye devam ediyor. Havaalanı projesi de büyük bir yatırım olacak. İnşaatı yapacak şirketin Afrika'da güzel işler başardığını yakından biliyoruz. Hartum havaalanını da söyledikleri tarihte tamamlayacaklarından şüphemiz yok." diye konuştu.

Osman, Türk yatırımcılara çok güvendiğini, Türkiye ve Sudan'ın ekonomik anlamda hedeflerine ulaşacağının altını çizdi.

Konuşmaların ardından, Summa Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora ve Sudan Maliye ve Ekonomik Bakanı yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolara tamamlanacak havaalanı inşaatının sözleşmesini imzaladı.

Kaynak: AA

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