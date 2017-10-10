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Türk savunma sanayisine yoğun ilgi

Türkiye'nin savunma sanayisine ait en yeni ürünler Ukrayna'da tanıtıldı.

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Türk savunma sanayisine yoğun ilgi

Türkiye'nin savunma sanayisine ait en yeni ürünler Ukrayna'da tanıtıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 14'üncü Uluslararası Silah ve Güvenlik Fuarı başladı.

Fuarın açılışına, Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Genel Sekreteri Aleksandr Turçinov, İçişleri Bakanı Arsen Avakov ile Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir katıldı.

Turçinov ve Avakov açılışın ardından ASELSAN'ın standını ziyaret etti.

Ziyaret esnasında ASELSAN ve Ukrayna Everest Telsiz firması arasında profesyonel haberleşme ürünlerine yönelik çerçeve anlaşması imzalandı. 15 ülkeden yaklaşık 400 firmanın yer aldığı fuara Türkiye'den katılan ASELSAN, ROKETSAN, REPKON, AREST, CTECH ve BMC firmaları da burada pek çok yeni ürününü tanıttı.

Türk tasarımlarının, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştığı fuar 13 Ekim'de sona erecek.

Etiketler: Türk savunma sanayi, Ukrayna, ASELSAN, ROKETSAN
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