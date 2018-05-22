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Türk pilot, arızalanan yolcu uçağını burnu üzerine indirdi

Onur Air’in Saudia Havayolları adına Medine-Dakka seferini yapan uçağının kaptanı, ön tekerlekleri açılmayan uçağı burnu üzerine indirdi.

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Türk pilot, arızalanan yolcu uçağını burnu üzerine indirdi

Onur Air'den yapılan açıklamaya göre, Onur Air’in 21 Mayıs akşamı Medine-Dakka seferini yapan Airbus 330 uçağında kalkıştan bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle hidrolik arızası meydana geldi.

Uçağın kaptan pilotu Ümit Atlatırlar, büyük bir soğukkanlılıkla ön tekerlekleri açılmayan uçağı, yedek meydan olan Cidde’ye Uçuş Operasyon Müdürlüğü ile yapılan koordinasyon çerçevesinde zorunlu iniş prosedürlerini sorunsuz uygulayarak burun üzeri indirdi.

Kaptan uçağı pist içerisinde tutmayı başararak, 141’i yolcu 10’u uçuş ekibi olan toplam 151 kişinin uçaktan burnu kanamadan tahliye olmasını sağladı.

Onur Air ve Suudi Arabistan yetkilileri, uçaktaki arızanın dış etkenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırırken, Airbus yetkililerinin Cidde’ye gelerek hidrolik kaçağının neren kaynaklandığını detaylı olarak inceleyeceği öğrenildi.

Havada tur attılar

Uçağın kaptan pilotu Ümit Atlatırlar, hidrolik arızasını tespit ettikten sonra yardımcısı Mehmet Tosyalı’yla birlikte güvenli inişi sağlamak için yakıtı bitirmek amacıyla havada 3 saate yakın tur atarak ön tekerlekleri manuel olarak açmayı denedi. Sonrasında iniş kararı alan kaptan, ön tekerlekleri açılmadan TC-OCH kuyruk tescilli Airbus 330’u yerel saatle 21.50’de piste indirmeyi başardı.

Yaralanan olmadı

Uçağı dik açıyla pist içerisinde tutmayı başaran ve pistten çıkmadığı için harici başka hasar oluşmayan uçaktan, yolcular kabin ekibinin yardımıyla kısa sürede tahliye edildi. Alınan bilgiye göre, uçakta yaralanan olmadı.

Kaynak: AA

Etiketler: pilot, uçak, Saudia Havayolları
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