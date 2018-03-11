Türk özel jeti İran'da düştü: 11 kişi hayatını kaybetti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinden İstanbul'a giden uçak İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti yakınlarında düştü.

İran devlet televizyonu, özel jetin dağlık bir bölgeye düştüğünü ve alev aldığı açıkladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarja OMSJ Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelmek üzere havalanan Başaran Holding'e ait özel jet, İsfahan'ın 80 mil güneybatısından 13.30'da İran hava sahasına giriş yaptı.

Jetin, 14.40'ta radar görüntüsü kayboldu.

Uçakta bulunan 2'si pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderildi.

Kaynak: TRT Haber, AA