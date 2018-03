Türk kökenli Makedonyalı Bakan'dan, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesine destek

Türk kökenli Devlet Bakanı Adnan Kahil, yakın geçmişte gerek şahsen gerek Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'in liderliğindeki heyetle Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunduklarını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve iş dünyasıyla verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Türkiye ile Makedonya arasında çok önemli bir politikanın sürdürüldüğünü vurgulayan Kahil, yüksek seviyedeki siyasi ilişkinin ekonomiye yansımadığını, bu nedenle 460 milyon euro civarındaki ticari hacminin 1 milyar euro seviyelerini geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Bu doğrultuda her iki tarafın da çalışmaları olacağını belirten Kahil, 2008'den bu yana faal olmayan Karma Ekonomi Komisyonu'nun başında olacağını, ilerleyen dönemlerde tüm eksiklikleri gidereceklerini ifade etti.

"FETÖ'nün Türkiye’de yaptıklarını hiçbir şekilde desteklemiyoruz"

"Türkiye hiçbir zaman Makedonya'ya NATO ve AB üyeliği yolunda desteğini esirgememiştir" diyen Kahil, Türkiye'de gerçekleştirdikleri üst düzey görüşmelerde, Yunanistan'la yaptıkları müzakerelerde varılacak her sonuçta Makedonya'ya destek sözü aldıklarını aktardı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile Makedonya kanunları ve yasaları çerçevesinde mücadelelerinin olacağını vurgulayan Kahil, "Tabii ki FETÖ terör örgütüne karşıyız biz, her türlü terör örgütüne karşıyız. Bu terör FETÖ olsun, başka örgüt olsun her türlüsüne karşıyız ve karşı olacağız. Bilhassa FETÖ terör örgütünün Türkiye’de yaptığı hareketleri hiçbir şekilde desteklemiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Başbakan Zaev dahil kendilerinin de terörle ve FETÖ ile mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Kahil, şunları söyledi:

"FETÖ terör örgütüne karşı savaşacağız ve anayasa çerçevesinde, FETÖ'cülerin adım atmasına izin vermeyeceğiz. Nasıl Türkiye bizi her adımda destekliyor, biz de devlet olarak Türkiye’yi FETÖ terör örgütüne karşı olan savaşında destekliyoruz ve arkasında duracağız."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan Makedonya'yı seven biri"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Makedonya'ya ilgi, saygı gösteren ve bu ülkeyi seven biri olduğunu aktaran Kahil, "Mayıs veya Haziran'da Makedonya'yı ziyaret edeceklerini dile getirdiler. Makedonya ziyaretiyle, Türkiye'nin Makedonya'ya her türlü, her alanda, her açıdan, hem politika, hem ekonomi, hem de stratejik olarak desteğini verdiğini dile getireceğine inanıyorum. Tabii bu desteğin Balkanlar'a pozitif yönde daha büyük etkisi olacaktır. Makedonya için Türkiye gibi NATO üyesi, ekonomik olarak büyük bir devletin desteğini bizden esirgememesi önemlidir" ifadelerini kullandı.

Makedonya'daki Türklerin sık sık yaşadığı sorunlara da değinen Kahil, bu sorunların giderilmesi için çalışmalarının olduğunu, sorunları birer birer gündeme getirip çözeceklerini söyledi.

Makedoncanın yanı sıra Arnavutçanın resmi dil olarak kullanılmasına imkan veren Dillerin Kullanımı Yasası'na da değinen Kahil, "Diller Yasası ve bunun ilerlemesini kötü bir şey gibi görmeyelim. Üsküp’te, her yerde tabelalar iki dildeydi. Ekonomik açıdan birlik beraberliği sağlarsak tabii ki diğer durumlara da yansıyacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Çalışmaları boyunca ülkedeki Türklerin eğitiminin ilerletilmesi için çaba gösterdiklerini kaydeden Kahil, gelecek bir ay zarfında Türk Milli Eğitim Bakanı'ndan davet alarak, Makedonya Eğitim Bakanı ile birlikte Türkiye'yi ziyaret edeceklerini, Makedonya'da yaşayan Türklerin eğitim sorununun nasıl çözülebileceğini değerlendireceklerini aktardı.

Türkiye'nin bu doğrultuda da desteğini esirgemediğini dile getiren Bakan Kahil, sorunların hepsi birden çözülemeyeceğini, bunun için biraz zaman gerektiğini söyledi.

"Her yatırımcı nasıl devlet teşviği alacağını kolaylıkla bulabilecek"

Başta Türkiye'den olmak üzere Almanya, Lüksemburg, İtalya, ABD, Azerbaycan, Katar ve Çin gibi dünyanın birçok yerinden 200'den fazla şirket ve iş adamının Makedonya'daki yatırım imkanları hakkında kendileriyle görüşmeler yaptığını aktaran Kahil, "Biz çok net ve şeffaf bir program hazırlardık. Bu programa göre her yatırımcı nasıl devlet teşviği alacağını kolaylıkla bulabilecek" dedi.

Son olarak Serbest Bölge'de dokuz yatırımcı arasında dört Türk şirketinin de yatırım yaptığını, 7-8 Türk yatırımcısıyla da görüşmelerinin olduğunu hatırlatan Kahil, "Bu ayın 17-18'inde Ankara’ya gidip, Kastamonu, Karabük yöresinden iş adamları ile görüşeceğim. İlerleyen dönemlerde bütün büyük kentleri de ziyaret edip, onların ticari, sanayi ve dış ticari odaları ile görüşüp onları Makedonya’ya davet edeceğiz, serbest bölgede yatırımlara gelsinler. Onlara siyasi istikrarsızlığın geçmişte olduğunu, artık siyasi istikrarın bulunduğuna dair garanti vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA