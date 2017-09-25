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Buradasınız : » » Türk Kızılayı'ndan Yemen'e insani yardım

Türk Kızılayı'ndan Yemen'e insani yardım

Türk Kızılayı'nın, Yemen'in doğusundaki El-Mehra ilinin yönetim merkezi olan El-Gayta kentinde yoksul ailelere 7 bin 400 çuval insani yardım dağıttığı bildirildi.

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Türk Kızılayından Yemene insani yardım

Türk Kızılayı'nın, Yemen'in doğusundaki El-Mehra ilinin yönetim merkezi olan El-Gayta kentinde yoksul ailelere 7 bin 400 çuval insani yardım dağıttığı bildirildi.

Mehra'daki Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı Ofisi Müdürü Raşid Ali Yeshul yardımların dağıtımı esnasında yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı'nın, Yemen Cumhuriyeti Yüksek Yardım Komitesi aracılığıyla ilde yaptığı yardımlardan övgüyle bahsetti.

Yeshul, Türkiye'nin, yoksul ailelerin sıkıntılarının aza indirgenmesinde ve insani yardım alanlarında faaliyet gösteren gönüllü ekipler ile sivil toplum kuruluşlarının etkinleştirilmesinde olumlu rol oynadığına işaret etti.

Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı El-Mehra Ofisi Temsilcisi Salim Suveylem ise Türk Kızılayının dağıttığı yardımların 7 bin 400 çuval undan (185 ton) müteşekkil olduğunu söyledi. Suveylem, Kızılayın ilde toplamda yapacağı 15 bin çuvallık un yardımının 8 ilçeye dağıtılacağını kaydetti.

Türkiye, iki yıldan fazladır ülkedeki çatışmalar nedeniyle insani şartların ağırlaştığı ve altyapının büyük ölçüde hasar gördüğü Yemen'in pek çok ilinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla yardım projeleri gerçekleştiriyor.

Etiketler: türk kızılayı, Yemen, insani yardım, TİKA
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