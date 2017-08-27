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Buradasınız : » » Türk Kızılayı'ndan Yemen'e gıda yardımı

Türk Kızılayı'ndan Yemen'e gıda yardımı

Türk Kızılayı ülkenin güneyindeki Şebve'de özel ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı dağıtmaya devam ediyor.

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Türk Kızılayından Yemene gıda yardımı

Türk Kızılayı, Yemen'in güneyindeki Şebve ilinde özel ihtiyaç sahipleri, devamlı ilaç kullanan hastalar, fizyoterapi tedavisi görenler ve evlerinden çıkamayanlara gıda yardımı yapmaya devam ediyor.

Şebve Vali Vekili Ali el-Kindi, yardımların, bölgedeki yaklaşık 200 özel ihtiyaç sahibini kapsadığını ifade ederek, yardımlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Toplumun bu kesimine yönelik yardım ve desteğin önemine dikkati çeken Kindi, "Özel ihtiyaç sahiplerinin de toplumun diğer kesimleri gibi haklarına ulaşmasının desteklenmesi önemlidir." dedi.

Şebve Engelliler Derneği Genel Sekreteri Muhammed Avad Dahleyh ise il yönetiminin, ihtiyaç sahiplerine yönelik bakım ve ilgisinden övgüyle söz ederek, "Bu yardımlar, özel ihtiyaç sahipleri, devamlı ilaç kullanan hastalar, fizyoterapi tedavisi görenler ve evlerinden çıkamayanları kapsıyor." diye konuştu.

Türk Kızılayı, geçen pazar Şebve'ye ayrılan yardımların dağıtımına başlamıştı.

Türkiye, iki yıldan fazladır ülkedeki çatışmalar nedeniyle insani koşulların ağırlaştığı ve altyapının büyük ölçüde hasar gördüğü Yemen'in pek çok ilinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla yardım projeleri gerçekleştiriyor. AA

Etiketler: türk kızılayı, Yemen, gıda yardımı
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