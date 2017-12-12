Türk Kızılayından Suriyelilere 188 araçlık kış yardımı

Türk Kızılayı, son bir ayda İdlib ve Lazkiye kırsalına 188 araç battaniye, ilaç, kıyafet, temizlik malzemesi ve gıda yardımı ulaştırdı.

İç savaşın başından bu yana Suriyelilerin yanında olan Türk kızılayı kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Suriye için harekete geçti.

Bölgedeki ihtiyaçlar doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren ekipler, 151'i İdlib kırsalı'na, 37'si Lazkiye kırsalındaki Cebel Ekrad ve Türkmendağı'na olmak üzere bölgeye toplam 188 kamyon ve tır dolusu yardım gönderdi.

İçerisinde, 16 bin battaniye, 250 bin parça kıyafet, 3 milyon ilaç ve tıbbi malzeme, 5 bin temizlik seti, 950 ton un, 400 yatak ile kumanya ve gıda kolilerinin yer aldığı yardımlar, Hatay'ın Reyhanlı, Altınözü ve Yayladağı sınırı yakınlarına kurulan çadır kentlere ulaştırıldı.

AA