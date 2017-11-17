Türk Kızılayı'ndan Süleymaniye'deki depremzedelere yardım

Irak-İran sınırında 12 Kasım'da yaşanan 7,3'lük depremin hemen ardından harekete geçen Türk Kızılayı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve sivil toplum kuruluşları, bölgeye şimdiye kadar 66 tırlık insani yardım malzemesi sevk etti.

Türk Kızılayına bağlı bir ekip, bugün bölgede kurulan seyyar mutfaktan 5 bin kişiye yetecek sıcak yemek çıkardı.

Türk Kızılayı Irak Delegasyon Başkanı Göksen Yenigül, Türk Kızılayı olarak depremden saatler sonra Erbil'den sevk edilen bir ekiple beraber depremzedelere yardım ulaştırdıklarını belirterek, "Bugün Halepçe Spor Kompleksinde kurduğumuz mobil mutfaktan çıkarılan sıcak yemekleri 5 bin kişiye ulaştırıyoruz. Türk Kızılayı olarak bölgedeki çalışmalarımız sürüyor ve sahadaki ekiplerimiz her zaman hazırda bekliyor. Bundan sonra da yardımlarımız ihtiyaç olduğu sürece devam edecek." dedi.

Yenigül, bugün Halepçe'nin merkezinde İyilik Der ve Türk Kızılayı iş birliği ile 630 depremzede aileye gıda kolisi dağıttıklarını sözlerine ekledi.

Türk Kızılayı ve AFAD'ın bölgeye sevk ettiği yardım tırlarında, 3 bin adet barınma çadırı ve ısıtıcı, 14 bin adet battaniye, 10 bin adet yatak ile 5 bin kişinin yemek ihtiyacının karşılanabileceği bir seyyar mutfak yer alıyor.

Kaynak: AA