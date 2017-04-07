Türk Kızılayı'ndan Irak'ta evlenen sığınmacı çiftlere yardım

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde Suriyeliler başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen 107 sığınmacı çift için toplu düğün töreni düzenlendi.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Türk Kızılayının yardımları ile Barzani Hayırsever Kurumunun organize ettiği düğün töreni, Erbil kentindeki Salahaddin Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Düğün törenine çiftlerin yakınlarının yanı sıra Erbil Valisi Nevzad Hadi, Barzani Hayırsever Kurumu Sorumlusu Musa Ahmed, Türk Kızılayı Irak İnsani Yardım Delegasyonu Başkanı Serdar Yılmaz ile Birleşik Arap Emirlikleri Kızılayı yetkilileri katıldı.

Törende konuşan Erbil Valisi Hadi, "Irak'ın diğer bölgelerinden ve Suriye'den gelen sığınmacı çiftlerin bu zorlu yaşam koşullarında yeni bir hayat kurabilmeleri için verilen destek çok önemlidir. Tüm çiftlerimize uzun ve mutlu bir yaşam temennisinde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı Irak İnsani Yardım Delegasyonu Başkanı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk Kızılayı olarak evlenip hayatlarını birleştirmek isteyen 107 çifte yardım elini uzatarak hepsine giysi paketi verdik. Umarız acı dolu günler sona erip hep böyle mutlu anlar yaşarlar." diye konuştu.

Suriye'deki savaştan kaçarak Erbil'in Kuştepe'deki Çadır Kampı'nda yaşayan Hasan Kifah da "Benim gibi sığınmacı olup kampta yaşayan nişanlımla dünyaevine girmekten çok mutluyum. Bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." görüşünü paylaştı.

Musul'un doğu yakasından kaçarak sığınmacı kampında birbirlerini tanıdıklarını söyleyen Ahmed Mecid de "Nişanlımla kampta tanıştık. O da Musul'un doğu yakasından. Bu güzel günü bize yaşatanlara en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Büyük bir hayır işlediler." değerlendirmesinde bulundu.