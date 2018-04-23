Türk Kızılayı'dan Suriyeli çocuklara 23 Nisan sürprizi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye-Suriye sınırındaki Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan İdlib'in Kelbit köyündeki çadır kentte yaşayan Suriyeli çocuklar tarafından da kutlandı.

Anadolu Beşiktaşlılar Derneğinin bağışıyla çadır kentteki İdlibli ve Hamalı çocuklar için oyun parkı açıldı. Törenle açılışı yapılan parkta, çocuklar gönüllerince eğlendi.

Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Kadir Akgündüz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuklar Bayramı kapsamında yaptıkları parkın amacının çocukları az da olsa savaş psikolojisinden kurtarmak olduğunu kaydetti. Akgündüz, bölgede 6 oyun alanının daha kurulacağını anlattı.

Akgündüz, kampta 6- 10 yaş aralığında 907 çocuğunun yaşadığını bilgisini paylaştı.

Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Erdoğan, amaçlarının insanların kalbine dokunmak olduğunu dile getirerek, "İyi ki buradayız. İyi ki bu anı yaşıyoruz. Çocuklar, çok zor şartlarda yaşadıkları için, onların eğlenmeleri için biraz daha fazla oyun parkı yapılması gerekiyor. Bunu gördükten sonra inşallah daha fazlasını yapacağız.” diye konuştu.

Kelbit'teki Umut çadır kentinde, Esed rejiminin ve destekçilerinin hava saldırılarından kaçan İdlib ve Hamalı 4 bin kişiyi bulunuyor. Çadır kent, AFAD ile Kızılay’ın ortak çalışmaları sonucu 18 Ocak'ta kuruldu.

Kaynak: AA