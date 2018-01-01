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Buradasınız : » » Türk Kızılayı, yılbaşı gecesi Suriyeli savaş mağdurlarını yalnız bırakmadı

Türk Kızılayı, yılbaşı gecesi Suriyeli savaş mağdurlarını yalnız bırakmadı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık yılbaşı gecesi, Kızılay tarafından kurulan kampta iç savaş mağdurlarıyla biraraya geldi.

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Suriye'nin Hama kırsalında rejim güçlerinin yoğun bombardımanı sonucu bölgeyi terk edenlerden bin 200'ü, Kızılay'ın İdlib'de kurduğu Keferlusin Kampı'na yerleştirildi. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık yılbaşı gecesi, çadırlara yerleştirilen aileleri ziyaret ederek, soba, yatak ve gıda dağıtımında bulundu.

97 yaşındaki savaş mağduru yaşlı Suriyeli, Kınık'ı görünce gözyaşlarına boğuldu. Doğduğu topraklardan sürgün edilen yaşlı, ailesi ile İdlib'e yeni gelmiş. Öncesinde varlığı yerinde olan yaşlı adam şimdi Kızılay'ın yardımları sayesinde yaşamını sürdürüyor.

Türk Kızılayı, İdlib'e ulaşan Suriyelilere destek olmaya yeni yılda da devam edecek.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: yeni yıl, türk kızılayı genel başkanı kerem kınık, türk kızılayı
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