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Türk Kızılayı, Yemen'de 3 bin aileye kurban eti dağıtacak

Türk Kızılayı, Yemen'in güneyindeki Aden kentinde ihtiyaç sahibi 3 bin aileye kurban eti dağıtacak.

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Türk Kızılayı, Yemende 3 bin aileye kurban eti dağıtacak

Türk Kızılayı, Yemen'in güneyindeki Aden kentinde ihtiyaç sahibi 3 bin aileye kurban eti dağıtacak.

Yemen'deki Kızılay Heyeti Başkanı Mustafa Aydın, "Hükümete bağlı Yemen Yüksek Yardım Komitesi iş birliği ile Yemenli 3 bin aileye ulaştıracağımız kurban eti dağıtımına başladık." dedi.

Aydın, ihtiyaç sahipleri için toplam 100 büyükbaş kurbanlık kesileceğini ve dağıtımın üç gün süreceğini söyledi.

Yemen hükümetine bağlı Yüksek Yardım Komitesi Başkan Yardımcısı Cemal Belfakih de Türk Kızılayı'nın yardımlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Belfakih, Türk halkına ve hükümetine yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Etiketler: türk kızılayı, Yemen, Aden, kurban eti, kurbanlık
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