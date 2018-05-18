Türk Kızılayı, Mescid-i Aksa'da iftar verdi

Türk Kızılayı'nın iftar etkinliğinden her gün ihtiyaç sahipleriyle birlikte Filistinliler ve iftarını Mescid-i Aksa'da açmak isteyen 500 kişi yararlanıyor.

Farklı şehirlerden Mescid-i Aksa'ya giden misafirler iftarlarını Türk Kızılayı'nın ikramları ile açtı.

İftar etkinliği, Filistinliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

İftar programının yanı sıra Filistinli ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi dağıtımı da yapacak olan Türk Kızılayı, ihtiyaç sahibi ailelerin bir aylık ihtiyacını karşılamaya yetecek gıda kolilerini Gazze ve Kudüs'teki 5 bin aileye dağıtacak.

Kaynak: AA