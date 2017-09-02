Türk Kızılayı, ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı

Türk Kızılayı, Kerkük'te DEAŞ saldırıları nedeniyle yerinden edilen ailelere kurbanlık dağıttı.

Türk Kızılayı Ödemiş Şube Başkanı Rıfat Boyacıoğlu, Kerkük'e bağlı Yahyava Kampı'nda bulunan 750 aileye ulaştıklarını söyledi.

Yahyava Kampı Müdürü Şuayp Kasapoğlu ise yardımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Kızılayına teşekkür etti.

Türk Kızılayı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kerkük'e bağlı Yahyava Köyü'nde kurulan kampta Musul ve Telafer'deki DEAŞ saldırıları nedeniyle yerinden edilen Türkmen aileler barınıyor.

Türk Kızılayı dün de Irak'ın Erbil kentinde, ülkenin farklı bölgelerindeki kamplarda kalan sığınmacılara dağıtılmak üzere 150 büyükbaş kurban kestirmişti.

Bosna Hersek

Bosna Hersek'in farklı şehirlerinde kurban kesimi yapan Türk Kızılayı, başkent Saraybosna'daki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.

Dağıtım işlemine katılan Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yurdabekçi, bu yıl Bosna Hersek genelinde binlerce Müslüman aileye 5'er kilo kurban eti ulaştıracaklarını belirtti.

İlk kez Bosna Hersek'te bulunduğunu söyleyen Yurdabekçi, "Ekibimizle buradaki fakir, ihtiyacı olan kişilere, Türkiye'den yapılan bağışları dağıtmak üzere geldik." dedi.

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren insani yardım kuruluşu "Merhamet"in başkanı Hajrudin Sahic de Türk Kızılayı ile geçtiğimiz yıllarda da iş birliği yaptıklarını aktardı.

Sahic, dağıtım işlemlerinin yarın da devam edeceğini belirterek, "Amacımız ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek. 5 kilogramlık 8 bin paket dağıtacağız. Bugün ihtiyaç sahibi 3 bin aileye ulaştık." diye konuştu.

Türk Kızılayının bağışlarından yararlanan ihtiyaç sahiplerinden Vasvija Brkovic, Türk dostlarının kapısını çalmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek bağışta bulunanlara teşekkür etti.

Türk Kızılayı, Bosna Hersek’te bu yıl bin 400 hisse karşılığı kurban kesimi gerçekleştirdi.