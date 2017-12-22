Türk Kızılayı Genel Müdürü Altan: İnsanların kemikleri artık sayılır hale gelmiş

Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan, Suriye'de rejimin ablukasındaki Doğu Guta'da, en çok gıda ve temel besin maddelerine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "İnsanların kemikleri artık sayılır hale gelmiş, ciddi bir sıkıntı var." dedi.

Altan yaptığı açıklamada, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı ve İdlip bölgelerinde Türk Kızılayının yardım faaliyetlerinin sürekli devam ettiğini söyledi.

'Doğu Guta'da yetersiz beslenen çocukların sayısı ürkütücü boyutlarda'

Doğu Guta'ya temel ihtiyaç maddeleri ulaştırılamıyor

Bu bölgelerde oluşturulan 12 yetimhanedeki 12 bin çocuğun giyim ve gıda ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktaran Altan, bölgede çalışan sağlık personelinin ücretlerinin kurum tarafından ödendiğini, bunun da ciddi bir rakama tekabül ettiğini anlattı.

Altan, yaklaşık bir hafta önce partner bir kuruluş vasıtasıyla Guta'ya da yardım ulaştırdıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Doğu Guta'da yardım dağıtımlarımız oldu. Oranın durumu çok kötü, muhasara altında. Oraya yardımlarımızı artırmak için gayret sarf ediyoruz. İmkanlar çok kötü. Guta kuşatma altında. Halkımız televizyonlarda mutlaka görüyordur. Tırnak içinde söylüyorum, insanlar o zayıf Afrikalıların durumuna gitmeye başladı. Orada ciddi bir insanlık dramı var. Dramı, ızdırabı hafifletmek için biz kaynaklarımız çerçevesinde müdahale etmeye çalışıyoruz."

"Şu an bizim oraya ulaşma şansımız yok"

Guta'ya yardım ulaştırmakta zorluk çektiklerini vurgulayan Altan, bölgede yaşanan sıkıntılara dikkati çekti.

Altan, bölgeye insani yardım oluşturmak için bir yol açılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yol açılsa daha çok yardım ulaştırmak isteriz. İmkan olsa bizzat Türkiye'den yardımları götürmek isteriz. Daha fazla yardımla insanların ızdırabını dindirmek isteriz ama maalesef bu imkan yok. Şu anda bizim oraya ulaşma şansımız yok, rejimin muhasarası altında. Partnerler vasıtasıyla ulaşıyoruz. Şu an en çok gıda ve temel besin maddelerine ihtiyaç duyuluyor. İnsanların kemikleri artık sayılır hale gelmiş, ciddi bir sıkıntı var."