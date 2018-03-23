Türk Kızılayı, Afrin kırsalında yardım dağıttı

Türk Kızılayı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin'e bağlı Mabatlı beldesi ve bazı köylerdeki sivillere gıda kolisi, hijyen seti ve çocuk bezi dağıttı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden kurtarılan bölgelerdeki insani yardım faaliyetleri devam ediyor.

Türk Kızılayı ekipleri, Mabatlı beldesi ile Mirhan ve Mamaluşağı köylerine giderek, sivillerle buluştu. Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan ekipler, 3 bin kişilik gıda kolisi, 3 bin kişiye hijyen seti ve çok sayıda çocuk bezini dağıttı.

Yardımların aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA