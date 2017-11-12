  • 12 KASIM 2017, PAZAR

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Türk heyeti, Nelson Mandela'nın köyünü ziyaret etti

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Özhan, beraberindeki heyetle Güney Afrika'nın efsanevi lideri Mandela'nın köyü Qunu'yu ziyaret etti.

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Türk heyeti, Nelson Mandelanın köyünü ziyaret etti

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Taha Özhan, Başkanvekili Cemalettin Kani Torun ve AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, Güney Afrika'nın efsanevi lideri ve demokratik seçimlerle iktidara gelen ilk Cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın köyünü ziyaret etti.

Özhan, Torun ve Yaşar ile MÜSİAD Güney Afrika Başkanı Abubekir Salim, TİKA Güney Afrika Koordinatörü Mehmet Akif Şekerci ve Yunus Emre Enstitüsü Güney Afrika Koordinatörü Gökhan Kahraman, Mandela'nın torunu ve parlamentodaki Afrika Ulusal Kongresi Milletvekili Mandla Mandela'nın daveti üzerine Qunu'ya geldi.

Mvezo kabilesinin lideri sayılan Mandla Mandela, Türk heyetini köyde misafir etti. Köydeki bilim ve teknoloji lisesi ile eğitim kurumları hakkında bilgi veren Mandla Mandela, Qunu'nun nüfusunun 20 binin üzerinde olduğunu ifade etti.

Köyde bir klinik bulunduğunu fakat doktor olmadığı için hizmet veremediğini anlatan Mandela, köydeki okullar için kütüphane oluşturduklarını ve kitaba ihtiyaçları olduğunu belirtti. Mandela, bu konuda Türkiye'den destek istedi.

Özhan da Türkiye ile Güney Afrika ilişkilerinin çok eskilere dayandığını, Türkiye'nin her zaman bölge halkının yanında olduğunu dile getirerek, bu tarz ziyaretleri iki ülke arasındaki ilişkilerde dostluk köprüsü olarak gördüklerini bildirdi.

Türk heyeti, daha sonra Mandla Mandela'ya, aynı kabileye mensup kaligrafi sanatçısı Muhammed Habo'nun tablosunu hediye etti.

Qunu, Nelson Mandela'nın kendi ifadesiyle çocukluk yıllarının en mutlu anlarını geçirdiği yer. 1918 yılında Qunu yakınlarındaki Mveze'de doğan Nelson Mandela, Güney Afrika özgürlük hareketinin simgesi oldu. Mandela, 27 yıllık hapis hayatının ardından yapılan ilk demokratik seçimlerde ilk siyahi devlet başkanı oldu.

1993'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Mandela, 5 Aralık 2013 tarihinde hayatını kaybetti. Mandela, Qunu'da toprağa verildi.

Mandela'nın mezarı, her yıl yerli ve yabancı birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor.

AA

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