'Türk halkı dünyaya demokrasi dersi verdi'

Karadağ İslam Birliği (Diyanet İşleri Başkanlığı) Başkanı Rifat Fejzic, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği halk oylamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tebrik mesajı gönderdi.

Mesajında, resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan "evet" çıkması dolayısıyla Türk halkını tebrik ettiğini belirten Fejzic, "Türk halkı dünyaya yeni bir demokrasi dersi vermiştir. O da halkın desteğini alan liderin, halkı ile bütün güçlükleri aşacağı gerçeğidir." ifadelerine yer verdi.

Fejzic, halk oylamasından çıkan sonucun Türkiye'ye, İslam dünyasına ve bütün dünyaya mübarek olması temennisinde bulundu. AA