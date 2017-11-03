  • 03 KASIM 2017, CUMA

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Türk hackerlardan İsrail'e siber saldırı

Türk hacker grubu, Balfour Deklarasyonu'nun 100'üncü yılında İsrail'in web sitesine saldırı düzenledi.

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Türk hackerlardan İsraile siber saldırı

Kendilerini "Cyber-Warrior Akıncılar" olarak isimlendiren Türk hacker grubu, İsrailli haber ajansı "Times of Israel"in web sitesine siber saldırı düzenledi.

İsrail'in Filistin'in topraklarını işgal etmesine zemin hazırlayan Balfour Deklarasyonu'nun100'üncü yılında, Times of Israel'in web sitesini kullanılamaz duruma getiren grup, haber sitesinin ana sayfasında, Türk bayrağı ve kendi amblemlerinin yanı sıra "Dünyada tek nefer de kalsak yinede GAZZE'ye ve Filistin’e sahip çıkacağız." mesajını paylaştı.

Ayrıca hacker grubu, İngilizce, Arapça, Fransızca, Çince ve Farsça yayın yapan haber sitesinin ana sayfasında İngilizce, Türkçe ve Arapça olarak Kur'an-ı Kerim'den Bakara suresinin 57'inci ayetini yayınladı.

Times of Israel'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Times of Isarel hacker saldırısı altında. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yeniden hizmet sunmak için çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Cyber-Warrior Akıncılar, Türk hacker grubu, Balfour Deklarasyonu
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