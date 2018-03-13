Türk enerjisi rotayı Afrika'ya çevirdi

Karadeniz Holding'in global markası olan Karpowership, Sierra Leone ve Gambiya'daki yatırımlarıyla Türkiye'nin gücünü ve teknolojisini Afrika'ya taşımaya devam ediyor.

Sierra Leone Elektrik Kurumu Otoritesi, Enerji Bakanlığı ile Maliye ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı şebeke altyapısı ve elektrik üretim sözleşmesi imzalandı.

5 yıl boyunca

Ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 33'ü 5 yıl boyunca Karpowership tarafından karşılanacak.

126 megavat kurulu gücüyle Karadeniz Powership Doğan Bey gemisi çok yakında Sierra Leone'de elektrik üretmeye başlayacak.

Sierra Leone Enerji Bakanı Henry Olufumi Macauley de projenin, ülkede her geçen gün artan enerji talebinin karşılanabilmesi ve ulusal şebekenin istikrarı için büyük önem taşıdığını söyledi.

Karadeniz Powership Koray Bey gemisi Gambiya'da

Gambiya'nın elektrik ihtiyacının yüzde 33'ünün 2 yıl boyunca karşılanmasına yönelik de ülkenin ulusal su ve elektrik şirketi NAWEC ve Gambiya Enerji Bakanlığı ile elektrik satış sözleşmesi imzalandı.

Karpowership Koordinatörü Mehmet Katmer, Gambiya halkına sürdürülebilir elektrik sunmak için NAWEC ile birlikte çalışacaklarını açıkladı.

"37 megavat gücündeki Karadeniz Powership Koray Bey gemisi üç hafta gibi kısa bir sürede Gambiya'nın başkenti Banjul'a vardı. Gemimiz kısa veya uzun vadeli elektrik ihtiyacını karşılamak üzere en kısa sürede hazır olacak."

2 bin 800 megavatı aşan kapasiteye sahip

Uzmanlık alanı enerji gemilerinin inşaası ve işletmesi olan Karpowership'in, 2 bin 800 megavatı aşan kapasiteye sahip 15 enerji gemisi var.

Dünyanın en büyük enerji gemisi filosuna sahip şirket, Endonezya, Gana, Mozambik, Gambiya, Sierra Leone ve Lübnan'daki enerji gemileriyle elektrik üretimine devam ediyor.

Kaynak: AA