Türk doktorlar Afrika'nın umudu oldu

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Bilgehan Güntekin, bir takvim yaprağında gördüğü ödüllü fotoğraftan etkilenerek dernek kurdu ve Afrika'ya gönüllü destek sağlamaya başladı.

Güntekin, 2014 yılında düzenlenen sağlık organizasyonuyla Çad'a gittiğinde, Afrika'nın her anlamda yoksunluklar kıtası olduğunu görerek, Tüm Afrika'nın Dostları Derneği'ni (TADD) kurdu. Üyelerinin yarısı doktor olan dereğin önceliği sağlık organizasyonları gerçekleştirmek.

Derneğin başkanlığını yürüten Bilgehan Güntekin, 2014 yılının Ekim ayında gönüllü olarak Çad'a gittiğini, orada yaşadıklarından etkilendiğini söyledi. Güntekin, daha önce bir fotoğraftan çok etkilendiğini anlatarak, "Kevin Carter'ın Güney Sudan'da çektiği fotoğraf beni çok etkiledi. Bir takvim yaprağında görmüştüm. Fotoğrafta ölmek üzere olan bir çocuğu bekleyen akbaba... İnsanlık medeniyetinin sonunun geldiğini düşünmüştüm" dedi.

10 günde bin hasta muayane etti

Daha sonra bir sağlık organizasyonu kapsamında gönüllü olarak 2014'te ilk kez Çad'a gittiğini anlatan Güntekin, "10 gün Çad'da hastaları muayene ettim. Oradaki insanlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım" diye konuştu.

Çad'da kaldığı 10 günlük sürede yaklaşık bin hasta muayene eden Güntekin, şunları söyledi:

"Hasta sayısı çok fazlaydı. 45 derece sıcaklık vardı. Çok ilkel şartlarda çalıştık. Sağlık merkezi dedikleri yerin zemini toprak, elektrik yok, jeneratörle çalışıyorduk. Modern cihaz hiç yok, hepsini biz Türkiye'den götürdük. Hastalar çok teşekkür ediyor. 'Dua edin bize' dedik. Hasta oturdu, ağlayarak 10 dakika dua etti. Çok fakirler. Ama her şeye rağmen insanlar mütevekkiller, mütevessimler, hallerinden çok şikayet etmiyorlar. Kanıksamışlar. Yemek yemelerini seyrettim, ortaya bir tabak koyuyorlar, 7 kişi etrafında toplanıyorlar, hepsi azar azar yiyorlar ve kalkıyorlar, gayet mutlular. Giderken biz çocuklar için özellikle şeker götürmüştük. Arkadaşlar uyardı, 'Şekeri verirken paketini açıp verin. Çocuklar hayatlarında ilk defa şeker görüyor olabilir' dediler. Bir gün hasta muayene etikten sonra 3 yaşlarında bir çocuğa çıkarken şeker almasını işaret ettim. Babası 1 tane almasını söyledi, çocuk bir tane aldı ve sessizce çıktı. Duruşları, yaşama bakışları, tok gözlü oluşları çok güzel."

Ülke sınırları açısından Türkiye'nin 1,5 katı olan ülkede, 1 kulak burun boğaz uzmanı, 2 jinekolog, 3 çocuk doktoru, 8 göz uzmanı var.

Güntekin, Afrika'nın sağlık erişiminde çok büyük zorluklar yaşadığını şöyle anlattı:

"Hekim olmadığı için çok ihtiyaçları var. En son Etiyopya'nın Afar bölgesine bir sağlık organizasyonu düzenledik. 5-6 milyon nüfuslu bir eyalette merkez hastanede sadece cerrahi, kadın doğum ve dahiliye uzmanı birer tane vardı. Onlar da hastanede yoklardı, muayenehanelerine gidiyorlardı. Biz gittiğimizde günde 200'den fazla hasta muayene ettik. Kapımızda, güvenlikçiler, hastaları sıraya koymak için görev yaptı. Buradan götürdüğümüz ilaçların hepsi bitti. Afrika'da su, doktor, ilaç yok. Başkenti 50-100 kilometre geçtiğiniz an hayat bitiyor. Biz oraya gittiğimizde insanlar 'beyaz doktorlar gelmiş' diye sevinçle karşılıyorlar. 300-400 kilometre yürüyerek gelip, muayene olmaya çalışanlar vardı."

Tarım alanları oluşturup eğitim veriyorlar

Afrika'nın kendi kendine yeter hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Güntekin, Sağlık Bakanlığı'na bağlı açılan hastanelerin sayılarının artırılması, kendi sağlık personellerini yetiştirmeleri için altyapının kurulması gerektiğini belirtti.

TADD'ın Afrika'da sağlık organizasyonları düzenlediğini, su kuyuları açtığını, canlı süt keçisi dağıtımı, örnek tarım alanları oluşturup, tarım alanında eğitim verdiğini ifade eden Güntekin, şunları söyledi:

"Afrika'dan gelip Türkiye'de eğitim gören öğrencilere burs veriyoruz. Onların Türkiye'de iş ve staj imkanı bulmaları için elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Türkiye'deki iş adamlarına Afrika'daki fırsatları anlatarak, onların Afrika'ya daha çok seyahat etmelerini ve yatırım yapmalarını özendirmeye çalışıyoruz. Sağlık alanında eğitim gören Afrikalı kardeşlerimizle yakından ilgileniyoruz, onların çok iyi yetişebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı ile Afrikalı gençlerin sağlık alanında eğitim alabilmeleri için çalışma yapıyoruz."

Güntekin, zaman zaman kişisel olarak da Afrika'ya yardımlar yapıyor. Hatta şimdi bu yardımları artırmanın peşinde.

Kaynak: AA