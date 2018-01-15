Türk-Cezayir ortaklığında Afrika'nın en büyük tekstil tesisi açıldı

Cezayir'in Relizane kentindeki Sidi Hattab bölgesinde 250 hektarlık araziye kurulu Afrika'nın en büyük tekstil tesisi açıldı.

Türkiye-Cezayir ortaklığında açılan tesisin tamamlanması durumunda 25 bin kişiye istihdam sağlanması ve 60 milyon metre denim kumaş ile 30 milyon adet giysi üretilmesi bekleniyor.

Cezayir haber ajansı APS'nin haberine göre, Cezayir Sanayi ve Maden Bakanı Yusuf Yusufi'nin açılışını gerçekleştirdiği TAYAL SPA isimli tesis, 1,5 milyar dolara mal oldu.

Yusufi, açılış töreninde yaptığı konuşmada, tesisteki üretimin yüzde 40'ının iç piyasanın ihtiyacını karşılayacağını, yüzde 60'ının ise ihraç edileceğini söyledi.

Tesisin Afrika'daki en büyük tekstil tesisi olduğuna dikkati çeken Yusufi, 2015 yılında imzalanan ortaklık anlaşmasına göre, tesiste Taypa'nın yüzde 49, Cezayir'in yüzde 51 pay sahibi olduğunu kaydetti.

Projenin ilk etabı, 8 adet tekstil üretim birimi ile 400 kişiye eğitim verecek tekstil okulunun yanı sıra işçi ve görevlilere ait 567 konuttan oluşuyor. İkinci etabı ise hazır giyim, endüstriyel elyaf, denim, örme ve dokuma kumaş üretimlerinin yapılacağı 10 fabrikayı içeriyor.

Kaynak: AA