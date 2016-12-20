Türk Büyükelçiler Karlov için açılan defteri imzaladı

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine tepkiler sürerken, Türk büyükelçiler, görev yaptıkları ülkelerde Rus meslektaşlarına taziyelerini iletiyor.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay, Rusya Federasyonu Brüksel Büyükelçisi Aleksander Tokovinin'i makamında ziyaret etti. Büyükelçi Andrey Karlov için açılan taziye defterini imzalayan Olcay, iki ülke arasındaki iş birliğinin devam etmesi yönünde Türkiye'nin iradesinin sürdüğünü belirtti. Ziyaretin, Rus yetkililer tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Bükreş

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, 5 Türk sivil toplum kuruluşunun başkanlarıyla birlikte Rusya Federasyonu Büyükelçisi Valeri Kuzmin'e taziye ziyaretinde bulundu.

Karlov'un öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü Rus meslektaşına ileten Ertaş, taziye defterini imzaladı. Ertaş, Romanya'daki Türk toplumunun hain saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, Türk Rus ilişkilerini hedef alan saldırının amacına ulaşamayacağını vurguladı.

Türkiye ile Rusya'nın terörizmle mücadele başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerini daha ileri götüreceğini söyleyen Ertaş, Büyükelçi Karlov'un ailesine ve tüm Rus halkına Romanya Türk toplumu adına başsağlığı dileklerini iletti.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) üyeleri de Rusya Federasyonu Brüksel Büyükelçiliğini ziyaret ederek taziyelerini sunmuş ve üzerinde "Türkiye acılarınızı paylaşıyor" yazan bir çelenk bırakmıştı. AA