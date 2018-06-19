Türk askerinin varlığı Münbiçlilere eve dönüş umudu verdi

Münbiç'te 12 yıl hakim ve savcılık vazifesinin ardından 10 yıl Adalet Bakanlığı müsteşarlığı görevinde bulunan İbrahim Alhajı, Münbiç'in terör örgütü DEAŞ'ın işgaline girmesiyle Türkiye'ye sığındı.

5 yıl önce 6 çocuğuyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen Alhajı, Türk askerinin Münbiç'te devriye görevine başlamasının bölge halkına olumlu katkılar sağlayacağını söyledi.

"Türk askerinin Münbiç'te devriye görevine başlaması, bizlere eve dönüş umudu verdi" diyen Alhajı, ''Münbiç'te en önemli sorunların başında güvenlik geliyor. Türk askerinin önceki gün itibariyle devriye görevinde bulunması, oldukça anlamlıdır. Münbiç'te bulunan YPG terör örgütü, rejim askerleriyle aynıdır. Sadece kıyafet olarak farklıdır'' dedi.

Terör örgütlerinin Münbiç'te özellikle Arap ailelere baskı yaptığını ifade eden Alhajı, ''Bölgede nüfus olarak en çok Araplar bulunuyor. Türkiye ile aramızda hiçbir fark yoktur. Kültürümüz ve dinimiz ortaktır. Türkiye'de huzur ve güven içinde hayatımızı sürdürüyoruz'' diye konuştu.

"Güvenlik sağlanırsa Münbiç'e döneriz"

Uzun süredir yaşadıkları topraklara hasret olduklarını anlatan Alhajı, ''Münbiç'te güvenliğin sağlanması durumunda daha önce YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin zulmü nedeniyle yaşadıkları toprakları bırakarak kaçan insanların evlerine döneceğine eminim. Sadece Münbiçliler değil, birçok Suriyeli o güzel topraklara dönüş yapacaktır'' dedi.

"Türk hükümeti ve halkına bizlere yaptıkları için teşekkür ediyoruz" diyen Alhajı, şöyle devam etti:

''Suriye'den binlerce insan buraya sığındı, Burada kendi vatanlarından farksız yaşadılar. Biz sizlere minnettarız, sizler sayesinde hayatımıza devam ediyoruz. Münbiç halkına verilen destek bizleri derinden mutlu etti ve heyecanlandırdı. Allah sizlerden razı olsun. Bizler büyük acılar yaşadık, Münbiç'te DEAŞ 6 yakınımı idam etti, 10 yakınım da rejim tarafından ülkenin farklı noktalarında öldürüldü. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Suriye'nin her noktasına barışın ve huzurun gelmesini temenni ediyoruz.''

Alhajı, 6 çocuğunun Türkiye'de eğitimlerini tamamlayarak ileride kendi topraklarında hizmet etmelerini umut ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA