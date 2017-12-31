Turizmin başkenti Antalya 'Hint pazarı'nda da iddialı

Getirisi yüksek Hint turizmi için Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, turizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle çalışmalar sürdürülüyor.

Rusya başta olmak üzere her yıl farklı ülkelerden turistleri ağırlayan Türkiye'nin incisi Antalya, Hint turizminden de daha fazla pay almayı amaçlıyor. Alternatif pazar arayışlarını sürdüren turizmciler, Hindistan'dan düğün, kongre, toplantı başta olmak üzere "grup turizmi"nin de merkezi olmak istiyor.

Vali Karaloğlu, yaptığı açıklamada, "Hint turizminde kişi başı harcamalar çok yüksek. Onun için Hindistan pazarında düğün, kongre ve toplantı turizmine ağırlık vereceğiz. Biz her konuda olduğu gibi Hint turizminde de iddialıyız." dedi.

"2018 için ciddi gruplar aldık"

Inventum Mice Turizm Şirketi yöneticisi Bünyat Özpak da 2018 için çok ciddi gruplar aldıklarını belirterek, "7-8 bin kişiyi Antalya'ya getirmeyi başaracağız. Ön ödemeleri aldık. Hindistan'dan en büyük düğünlerden birkaçını Antalya'ya kazandırdık. Hint turizminde çok iddialıyız, getirilebilecek en büyük grupları getirmeye başladık. Bunun ilerde artarak devamını bekliyoruz. Şubat ve nisan ayında büyük düğünler Antalya'da olacak." dedi.

Kaynak: AA

