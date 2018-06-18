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Turistlerin üzerine tavan çöktü

Çin'in Şensi bölgesindeki bir turizm merkezinde yürüyen merdivenin üzerindeki süsleme tavan, turistlerin üzerine düştü.

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Aşağı inmek için yürüyen merdivenleri kullanan 9 turist, süsleme tavanın üzerlerine düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı alan kapatıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: yürüyen merdiven, tavan, kaza, çin
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