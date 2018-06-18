Turistlerin üzerine tavan çöktü

Aşağı inmek için yürüyen merdivenleri kullanan 9 turist, süsleme tavanın üzerlerine düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kazanın yaşandığı alan kapatıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Reuters
Çin'in Şensi bölgesindeki bir turizm merkezinde yürüyen merdivenin üzerindeki süsleme tavan, turistlerin üzerine düştü.
Aşağı inmek için yürüyen merdivenleri kullanan 9 turist, süsleme tavanın üzerlerine düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kazanın yaşandığı alan kapatıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Reuters