  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Turistlerin Batı Şeria'ya giriş yasağı kaldırıldı

Turistlerin Batı Şeria'ya giriş yasağı kaldırıldı

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, İsrail'in "yabancı turistlerin Batı Şeria'ya giriş yasağını" kaldırdığını duyurdu.

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Turistlerin Batı Şeriaya giriş yasağı kaldırıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Sınır Denetim İdaresi tarafından bir süre önce alınan "yabancı turistlerin Filistin şehirlerine girmesini yasaklayan" kararın iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu iptal kararının bugün bakanlığa iletildiği kaydedildi.

Sınır Denetim İdaresi, İsrail'e turist getiren firmalara, Filistin topraklarına özellikle de Beytüllahim'e geçmek isteyen yabancı turistlere vize vermemeleri yönünde talimat vermişti.

Filistin topraklarını ziyaret eden turist sayısının 2015 yılının ilk yarısında 999 bin iken 2016 yılının aynı döneminde ise 951 bine gerilediği belirtilmişti.

Etiketler: filistin, Batı Şeria
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