Turistlere bıçaklı saldırı: 6 yaralı

Mısır'ın Hurgada kentindeki bir otelin plajında güneşlenen turistleri hedef alan saldırıda 6 kadın turistin yaralandığı bildirildi.

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bir kişinin plajda bıçaklı saldırı düzenlediği, olayda 6 kadın turistin yaralandığı belirtildi.

Saldırgana ilişkin detay verilmeyen açıklamada, "Güvenlik güçleri, Hurgada'da bugün öğleden sonra bir otelin plajındaki turistlere saldıran ve 6 kadın turisti bıçakla yaralayan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Konuyla ilgili soruşturma yetkililer tarafından başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yaralı turistlerin uyruklarına ve hayati tehlikelerinin olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Farklı kaynaklarda yaralı turistlerin Ukrayna vatandaşı olduğu belirtiliyor.

Saldırganın, olay mahalline halk plajından yüzerek geldiği tahmin ediliyor.