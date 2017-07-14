  • 14 TEMMUZ 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.535
    EURO 4.054
  • BIST 105175.73
    ALTIN 139.613
Buradasınız : » » Turistlere bıçaklı saldırı: 6 yaralı

Turistlere bıçaklı saldırı: 6 yaralı

Mısır'ın Hurgada kentindeki bir otelin plajında güneşlenen turistleri hedef alan saldırıda 6 kadın turistin yaralandığı bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Turistlere bıçaklı saldırı: 6 yaralı

Mısır'ın Hurgada kentindeki bir otelin plajında güneşlenen turistleri hedef alan saldırıda 6 kadın turistin yaralandığı bildirildi.

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bir kişinin plajda bıçaklı saldırı düzenlediği, olayda 6 kadın turistin yaralandığı belirtildi.

Saldırgana ilişkin detay verilmeyen açıklamada, "Güvenlik güçleri, Hurgada'da bugün öğleden sonra bir otelin plajındaki turistlere saldıran ve 6 kadın turisti bıçakla yaralayan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Konuyla ilgili soruşturma yetkililer tarafından başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yaralı turistlerin uyruklarına ve hayati tehlikelerinin olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Farklı kaynaklarda yaralı turistlerin Ukrayna vatandaşı olduğu belirtiliyor.

Saldırganın, olay mahalline halk plajından yüzerek geldiği tahmin ediliyor.

Etiketler: mısır, hurgada, mısır turistler
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER