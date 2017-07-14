Turistlere bıçaklı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Mısır'ın Hurgada kentindeki bir otelin plajında güneşlenen turistleri hedef alan saldırıda 2 kadının öldüğü, 4'ünün yaralandığı bildirildi.

Mısır Enformasyon Kurumundan yapılan açıklamada, turistik Hurgada kentinde bir kişinin "bıçaklı" saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırı sonucu 2 Alman kadın turistin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Mısır İçişleri Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamada, saldırıda 6 kadın turistin yaralandığı, saldırganın gözaltına alındığı bildirilmişti.

Sina Yarımadası'nda Ekim 2015'te Rus uçağının düşmesinin ardından Rusya, İngiltere ve Almanya gibi ülkeler Mısır rezervasyonlarını iptal etmiş ancak Almanya bir yıl aradan sonra tekrar Mısır'a turist göndermeye başlamıştı.

Rusya'nın hala vatandaşlarını göndermediği Mısır'a son dönemde en fazla Almanya, Ukrayna ve Beyaz Rusya'dan turist geliyor.