Azerbaycan ve Türk Hava Kuvvetlerinin ortaklaşa düzenlediği TurAz Kartalı-2017 Tatbikatı başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki yıllık askeri iş birliği planı kapsamındaki TurAz Kartalı-2017 tatbikatının başladığı bildirildi.

Tatbikatta, iki ülkeden Mig-29, F-16, Su-25 savaş, C-130 Hercules nakliye uçakları, CASA CN-235 uçakları, Mi-35, Mi-17 ve Sikorski S-70 savaş helikopterlerinden oluşan yaklaşık 30 hava aracı yer alıyor.

Karşılıklı hareket etme olanaklarının öğrenilmesinin yanı sıra uçak ve helikopterlerden belirlenen hedeflere atışların yapılacağı tatbikat 30 Eylül'e kadar devam edecek.