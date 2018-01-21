Tunus'un "en tehlikeli teröristlerden biri" yakalandı

Kassarin'de özel bir ekip tarafından düzenlenen operasyonda kurulan pusuda en tehlikeli teröristlerden birinin yakalandığı belirtilerek, "İlk bilgilere göre, teröristin Cezayir asıllı olduğu ve 1993 yılından bu yana terör örgütlerine katıldığı tahmin ediliyor." denildi.

Açıklamada, teröristin Afrika'nın kuzeybatısında faaliyet gösteren Mağrib El-Kaidesi, Libya'daki El-Kaide ve Ukbe bin Nafi terör örgütleri arasında koordinasyonu sağlamakla görevli olduğu ve 2014 yılından bu yana Kassarin vilayetinin dağlık bölgelerindeki terörist gruplarla yakın ilişki kurduğu bilgisi verildi.

Açıklamada teröristin kimliğine dair bilgi verilmedi.

Kaynak: AA