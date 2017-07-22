Tunus'tan uluslararası topluma Mescid-i Aksa çağrısı

Tunus, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini kınayarak, uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, uluslararası toplum, İsrail'in uygulamalarının sonlandırılması için acil müdahaleye çağrıldı.

Tunus'un, Filistin halkıyla dayanışma halinde bulunduğu, başkenti Kudüs olan bağımsız devletlerini kurmak başta olmak üzere meşru ulusal haklarını desteklediği belirtilen açıklamada, adil çözüm için en yakın zamanda görüşmelere geçilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi'nin Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi ile gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi yaptığı aktarıldı.

Görüşmede Cihinavi'nin bunun uluslararası hukukun ihlali, Filistin halkının dini ibadetlerini yerine getirme hakkına karşı açık saldırı olduğu vurgulanarak, "İşgalci İsrail'in Filistinli kardeşlerimize karşı kışkırtıcı bir politika yürütmesini tehlikeli bir tırmanış olarak değerlendiriyor ve bunu şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandığı bildirildi.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını Pazar günü açmış ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal dedektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak istiyor.

Filistin halkı, metal dedektörlerin güvenlik gerekçesiyle değil, Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor. İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfına danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabul edilmesi halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünüp Yahudilere tahsisinden ve ellerinden alınmasından endişe duyuyor. AA